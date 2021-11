Hiroshima se despide con The Very Last Northern Rhino, danza , (jueves + viernes, 20:30h): Seis años después de la apertura de la Sala Hiroshima, bajan la persiana. ¿Decepcionante? Bueno, sí. Los espacios culturales que surfean el límite entre danza contemporánea y teatro no abren como si fueran SandwiChez. Oulouy tiene el honor de concedernos el último baile, interpretando The Very Last Northern Rhino escrito y dirigido por Gastón Core, director de Hiroshima desde sus inicios en 2015. No vayas si… la historia de los últimos rinocerontes blancos no te rompe el corazón en mil pedazos.

Y también: Los domingos de Jazz en la Sala Beckett (12 – 13h) vuelven a las andadas y una joven galería del Poble-sec llamada La Sin Nombre presenta al ilustrador Gyuk el jueves.