“Queremos que el festival sea una puerta de entrada a todas aquellas personas que quizás no están familiarizadas con las cuestiones que engloba el género”, afirma Elisabet Parés , directora del festival, que admite orgullosa que unos de los baremos para valorar los espectáculos es pensar en sí su madre iría a verlos. Así que no hay excusa. Desde BCN Més te ofrecemos cinco propuestas con las que reflexionarás sin irte con dolor de cabeza a casa.

Como no puede ser de otra manera, empezamos por el final. La clausura del festival promete dejar el listón bien alto. Brigitte Vasallo es una de las voces más escuchadas actualmente en lo que respecta al feminismo anticapitalista, capaz de cuestionar y ver el gato encerrado en conceptos tan posmos como el poliamor. Se ha unido con Alba G. Corral, una creadora visual que utiliza sus estudios en formación en ingeniería informática para generar su innovador arte en vivo a partir de softwares y codificaciones. Ambas han creado una obra inédita expresamente para el Berdache para hablar sobre la rareza, sobre “el cuerpo que el sistema no puede engluir”. Para pensar más allá de lo establecido, no veo sitio mejor.