Una cosmologia ben diferent és la de Perejaume, el poeta-intèrpret del que diuen i escriuen la terra i els arbres. Pagèsiques (Edicions 62, 2011) és un cim de la seva vasta obra, de difícil classificació, on hi llegim la revelació constant d’una realitat que sembla amagada però que només demana atenció. La seva lectura curosa de la natura emergeix en llibertat lingüística: neologismes que conreen la relació entre la terra i la llengua, atributs transhumants… «Em sembla trobar un camí / però el bosc em fa que no amb els arbres».