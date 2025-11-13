A la repesca

Espero que estéis disfrutando del veranillo de Sant Martí, que viene condimentado con polvos del Sáhara, porque parece que nunca llegaremos al invierno. Con este cambio climático adquieren otro matiz noticias como el anuncio del plan para ampliar el aeropuerto del Prat. Con expansión o sin ella, no falta tanto para que pase de estar en zona inundable a sumergida si sigue aumentando el nivel del mar. Otras cosas que desaparecen: las farolas históricas de Las Ramblas, que se están sustituyendo por otras que podrías comprar en Ikea y que pegan más con las malditas baldosas grises. Pero como verlo todo mal solo trae más angustia y desesperación, pensemos en lo que sí se mantiene en su sitio y no naufraga. Por ejemplo, la mini gasolinera de Ronda Sant Pau, que lleva 7 años cerrada y ahí sigue, bien anclada a su sitio. Otras cosas no solo siguen a flote, sino que crecen sin freno: los supermercados 24 horas. Abren 3 nuevos cada semana y cometen de media 13 infracciones. En el lado opuesto, siempre el Bicing, que sigue quedándose justito y al que los usuarios no dan ni un 7. Aunque la noticia esta vez no es su deriva, sino que Junts propone que se cree una tarifa para turistas, ¿de qué guindo se han caído para pensar que así será un servicio de 10 y no de suspenso permanente?