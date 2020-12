En una rápida búsqueda en Google sobre teñidos de ropa aparecen casi 12 millones de entradas: “Aprende a pigmentar tus tejidos con productos 100% naturales”, “Cómo teñir telas con método casero”, “Trucos para tintar ropa en casa”.

El boom del teñido casero, que han propiciado, en parte, youtubers e influencers, ha reconciliado la especie humana con su faceta más artista, pero, ¡ojo! ni todos los colorantes naturales son sostenibles, ni todas las telas son válidas.

La cultura del Do It Yourself ya era tendencia, pero se ha convertido en una distracción imprescindible en este 2020. La técnica de teñido, como el tie-dye, también extendida en el ámbito más sostenible, fue uno de los pasatiempos más populares durante la cuarentena, porque con 5 ingredientes y un poco de paciencia se pueden obtener resultados sorprendentes. Solo es necesario una olla, un fogón, agua, la prenda de ropa, el tinte y alumbre, que actúa como fijador de color. Pero, un momento, ¿por qué deberíamos hacer esto?