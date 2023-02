Un perro inocente ha decidido hacer caca justo en frente de mi puerta y su dueño, menos inocente, ha decidido dejar el excremento allí mismo. Así que voy pisando con cuidado entre el montón de mierda apestosa mientras voy a hacer la compra, a la panadería y me dedico a mi vida cultural:

El jueves iré a Black Sun, una obra para 5 bailarines en boxers y botas de plataforma de la joven coreógrafa María Jurado (1996) que se estrenó en el pasado Festival Grec. Además ganó el Premio de Danza del Institut del Teatre por su «arriesgada y cautivadora propuesta escénica». En el Tantarantana hasta el día 19 y aquí el tráiler.

Para el viernes tengo dos propuestas bastante distintas y ambas divertidas. La primera y que se adapta más a un público zoomer-queer, es una noche con proyecciones, concierto, palomitas y pica pica en el Casal de Joves Can Ricart. En pantalla, The Rocky Horror Picture Show y en el escenario el grupo de Subnopunk travesti Ruïnosa & Strippers de Rahola. Según mis fuentes, su performance es bru-tal. Para los millennials tengo otro plan: la Febrerada. Participan Carne Cruda con grabación en directo y después hay conciertos gratuitos por un tubo (Carlota Flâneur, Rodrigo Laviña y su combo, Tribade, el DJ Slim Boy Flacko y OYE POLO como conductoras). Todo esto para celebrar la Economia Social i Solidària en Paral·lel 62. Tengo que decir que no echo de menos la sala Barts para nada.

Sábado. Fans de true crime, cancelad vuestras calçotades. Tenéis que ir a los Multicines Aribau porque BCNegra monta un show. Primero y como ya es tradición, vienen los «Mossos en acción» para demostrar cómo trabajan y con qué herramientas. Después y bajo el título «Y el culpable es…» resuelven un crimen que tuvo lugar este mismo día en los mismos cines Aribau con Carlos Zanón como abogado defensor. De postre, la peli Carretera perdida de David Lynch. Os dejo aquí el enlace a la web donde está todo desglosado en orden cronológico porque no se puede linkar a ninguna actividad en concreto.

Para los «no fans», el concierto de Galgo Lento en el Mercat de Sant Antoni al mediodía gratis porque Sons de Ciutat. Se puede combinar con la compra de quesos y pescado en el mercado a lo local o a lo estadounidense con pancakes y bagles. A la misma hora, pero no pasa nada si llegáis un poco tarde, la inauguración de la muestra individual del artista sudafricano Kendell Geers en ADN. Su discurso es político y potente, su obra cool y conceptual. De postre: Scott Pilgrim vs. the World en la Filmoteca (porque no hace falta tener 13 años para disfrutar esta mítica peli) o, si te gusta la rumba, el concierto tributo a Gato Pérez en la Plaça Sant Jaume a las 23 h. Gratuito y dentro del marco de las fiestas de Santa Eulàlia.

El domingo, la feria de vinos naturales en la Nau Bostik (¡vaya web más fea!), las top pelis LGTBI de los últimos años según FIRE!! en el CCCB o Don’t Hassle The Hoff en la VOL. Estos dos noruegos sound about right for a Sunday night.

Y por último, el martes arranca Blank de Alice Birch en el Tantarantana. Os contaré la semana que viene.

Que tengáis un maravilloso finde y contádme todas los planes culturales que vayáis encontrando, please, please, please! Hemos creado un formulario que lo pone muy fácil para que nos enviéis cositas. ¡Apto para zoomers, millennials y boomers!

👉 ¿Te gustaría recibir la agenda cultural semanal cada jueves directamente a tu bandeja de entrada? Newsletter-te.