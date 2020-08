Tal com ens explica la investigadora, no és correcte parlar d’aigües de major i menor qualitat al nostre país, sinó d’aigües amb diferents composicions químiques: “Generalment, les aigües més dures es localitzen a les regions mediterrànies, sobretot a Tarragona i Castelló, mentre que al centre-nord-oest abunden les més toves. Al sud d’Espanya hi ha una mica de barreja”. Específicament, Bilbao té l’aigua més tova, ja que prové d’embassaments protegits i el tractament de potabilització, encara que és bàsic, és suficient a causa de la bona qualitat de l’aigua d’entrada. A Madrid l’aigua també és tova, a causa de la composició granítica del terreny, i també prové de diferents embassaments.

A més, les plantes de potabilització d’aquesta ciutat compten amb tractaments diferents, però moltes d’elles apliquen ozó. I és precisament per això que es diu que l’aigua de la capital espanyola és més pura, el sabor és més insípid i té més qualitat d’origen que no pas la de Barcelona, on s’han d’utilitzar una gran quantitat de tècniques avançades de tractament per eliminar-ne la sal.

En concret, l’aigua de Barcelona prové, principalment, dels rius Ter i Llobregat, tot i que també es pot suplementar amb aigua dessalada. Tot i això, després de diverses reclamacions de les comarques de Girona, les extraccions dels embasaments de la conca del Ter per satisfer les necessitats hídriques de l’àrea metropolitana de Barcelona es reduiran quasi a la meitat de cara el 2027. L’objectiu d’aquest pacte és salvaguardar el Ter i posar fi a una situació de solidaritat excepcional que, per a diverses entitats gironines, era injusta. Segons Miquel Paraira, “els barcelonins haurem de buscar altres alternatives”, ja que la del Llobregat té un gust dolentíssim, en comparació a la del Ter.

Les diferències organolèptiques –gust i olor– que hi ha entre les aigües d’aixeta de les tres ciutats vénen condicionades per la composició mineralògica de les aigües i els seus tractaments. La diferència més destacable entre les tres aigües és que la de Barcelona presenta una major càrrega salina pel que fa a clorurs. “El Llobregat és un riu molt compromès, perquè no només passa per la zona de mines de sal de Súria, que fa que augmenti la concentració de sals com el bromur –en altes concentracions, pot causar nàusees i vòmits–, sinó que a més hi ha depuradores que hi aboquen les seves aigües. Per això, el tractament que es du a terme a la planta de potabilització de Barcelona és extremadament sofisticat i inclou ozonització i membranes d’osmosi, entre d’altres”, ens comenta Maria José Farré.