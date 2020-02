No hi ha res més essencial per qualsevol ésser viu que respirar, és encara més primordial que menjar. Per això és tan absurda la forma en què s’ignoren els problemes de l’aire que ens envolta. Oi que no menjariem una poma podrida i plena de cucs? Doncs tampoc hauriem d’estar disposats i disposades a respirar un aire que té els nivells de diòxid de nitrogen o d’ozó disparats. És, simplement, un sense sentit.

Aquesta amenaça ambiental implica la presa de mesures immediates. Fa uns dies us venia a parlar sobre la Zona de Baixes Emissions i tot l’enrenou que suposa tant per Barcelona com per la seva perifèria. Per enfortir aquesta mena de polítiques, la Generalitat de Catalunya ha llençat al públic l’app AireCat, la qual permet saber la qualitat de l’aire a temps real. L’aplicació habilita als ciutadans preocupats a mantenir un coneixement constant de la qualitat de l’aire dels diferents districtes de Barcelona (a més de diversos municipis i ciutats de tota Catalunya). La classificació de la qualitat és d’allò més simple: bona, regular o pobra; i fins i tot es fa la recomanació d’evitar la zona i prendre rutes alternatives (l’alternativa és la bici!) si la qualitat de l’aire és pobra.

L’Eixample – el districte més cèntric- és la que s’endú la pitjor part d’aquest pastís emmetzinat, seguida de Gràcia i Poblenou.

Barcelona és el punt que disposa de més informació de tot el territori català. La Ciutat Comtal manté actualitzacions horàries de les condicions de l’aire gràcies a les vuit estacions encarregades de mesurar la concentració dels gasos i partícules més contaminants en l’aire. El problema és que, tal com estan ubicats aquests punts de control, la zona que cobreixen les estacions és massa gran per a donar dades fiables de tota Barcelona, però és un bon començament per conscienciar a la població de la necessitat de polítiques verdes com la ZBE. La facilitat de compartir les dades que ofereix l’aplicació també és una forma eficaç d’expandir l’efecte informatiu.

Ara bé, no totes les estacions es troben en igualtat de condicions. N’hi ha que no mesuren ni la meitat de gasos que algunes altres, com serien les estacions de Sants, la de Ciutadella o la de Poblenou. I ni tan sols es dóna una explicació de per què passa això. Semblaria que, un cop més, alguns barris i districtes es veuen afavorits en comparació a d’altres, en aquest cas amb més dades sobre l’aire que respiren.