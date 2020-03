Conocidxs con coronavirus: 5

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? He estado entretenido haciendo el jingle para Més Radio \m/ \m/

¿Te has duchado? si

¿Has salido de casa? Not today

Pelis o series que has visto: Estoy viendo Operación Extasis, es una serie de Netflix. Va de drogas, por si el nombre de la serie no es suficientemente claro.

Canciones o grupos que has escuchado: Mr.Bean on invisible drums.

Comida casera… Ensalada verde con un poco de cebolla de Figueres y canelones.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Basura que merece estar en un museo. Ante los grandes volúmenes de contaminación, algunos kenianos han empezado a convertir en arte los desechos abandonados en los barrios marginales para paliar sus efectos tóxicos y limpiar el terreno.

Me ha cabreado: Nada.

Me ha alegrado: Roberto.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Algo de curro y ensayar.

Foto del día 9: Roberto y yo post merienda:) Yo me he bebido una birra y Roberto una lata de atún porqué se le habían terminado los Whiskas.