En aquesta ocasió parlarem d’un cas molt particular: un celler molt petit, però referent vinícola a nivell mundial. I dic “referent” perquè treballen de manera excel·lent el terrer, la vinya i els grans vins que elaboren amb aquests elements. Ah, i quan diem “molt petit” ens referim a que elaboren els seus vins en un garatge a Vilafranca del Penedès. Impressionant!

Irene Alemany i Laurent Corrio, apart de ser els propietaris, tenen una gran experiència a la Borgonya. Elaboren vins al Penedès des de 1999, quan el pare de la Irene els va incitar per tal que elaboressin uns vins que, després de 20 anys, podem gaudir amb delit. Tenen les vinyes repartides per tot el massís prelitoral, per Lavern i fins l’Ordal, i treballen amb les varietats Cabernet Sauvignon, Merlot, Carinyena i Xarel.lo.

El Sot Lefriec es la pedra de toc del celler. Un vi negre de referència, que serveix per a reivindicar que el Penedès no és només un lloc per a escumosos o vins blancs, sinó que també s’hi poden fer vins negres d’una altíssima qualitat. Us convido a explorar els vins d’aquests entusiastes, que són, a més de bona gent, uns grans elaboradors d’or líquid.

Salut i gràcies.