Mi nariz lleva una semana goteando moquillo, me muevo bajo 3 capas de ropa suficientes para una expedición al Polo Norte y necesito buenas y calentitas razones para salir de casa. Aquí todas Local, todas Love:

→ Una fabadita asturiana o un buen caldo gallego de Alnorte, un pequeño bar de tapas en Gràcia con recetas y productos que miran al norte. Los mediodías entre semana ofrecen la cazuelita del día, con su pan, su bebida y, por supuesto, su postre por 9,5 €. Los miércoles por la noche hay espicha y los viernes preparan las recetas tradicionales más reconfortantes.

→ Darte de comer como lo haría una abuela y vestirte como lo haría una abuela también, con un jersey de los que duran toda la vida. Después de 5 generaciones, en IAIOS siguen plantando cara a una de las industrias más contaminantes del planeta con sus prendas de hilo reciclado.

→ Refugiarse bajo la manta a leer este boletín, té calentito en mano. ¿Has entrado alguna vez en Čaj Chai, la mítica tetería del Call?

→ Ve a por lana y agujas a All You Knit Is Love (Born), Dos Punts (Horta) o a Lalanalú (Gràcia) y empieza a tejer tus propios calcetines. Si eres tan novatx como yo, ve con tu lista de dudas preparada porque te las resolverán todas.

→ Las temperaturas de esta semana son perfectas para probar el mejor ramen de Barcelona o apuntarte a esta master class el sábado para aprender las técnicas que aportan diferentes aromas y sabores a tu calentita taza de café.

