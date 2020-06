By

La Múnia, Alt Penedès

Avui toca parlar d’un vinyer especial, un bon paio que es diu Amós Bañeres, de formació farmacòleg. Vaig conèixer un dels seus vins en els meus primers contactes dins del sector, al restaurant El Cigró d’Or, en aquell moment a Gelida, sota la direcció d’Oriol Llavina. Es deia Vinya Oculta i sabia d’ell que era xarel·lo i que no era gens barat, però m’encantava.

Més endavant, descobrint més del vi i el seu món, vaig aprendre que no es pot jutjar sense conèixer. I patapam, vaig conèixer al bo de l’Amós. Curiós i sensible, va decidir donar un gir a la seva vida quan va marxar al Penedès a cuidar les vinyes de sa mare. Un heroi, vaja! Fa vins sensibles, delicats i precisos. En fa ben pocs, i de poca producció. Varietats autòctones, maneres tradicionals i filosofia coherent.

Tant de bo no deixi mai de fer vi bullit, per als sentits és com una bacanal romana, d’aquelles amb raïm i olivetes. Aprofitant el moment que vivim, ajudem-nos, bevem i mengem amb respecte. Salut, molta salut.