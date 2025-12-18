Antifascismo para el año que viene

La vida se ha convertido en las últimas semanas en una carrera de obstáculos —virus— por llegar a la meta —Navidad—. Y en varios frentes. En el capítulo de la normalidad: las cifras de la peste porcina se estabilizan, aunque los titulares se empeñen en señalar lo contrario y aunque sí que estén afectando a lugares como Can Calopa, una masía que ha perdido al 50 % de sus visitantes. En el de la preocupación moderada: la semana pasada alcanzamos los 764 casos de gripe por cada 100.000 habitantes. Pero si hay una epidemia que gana a todas las demás, esa sigue siendo la gentrificación: la Barceloneta es el barrio donde más arrasa de toda España. Para algunos males se busca y se encuentra, quizá, solución, como el eterno trasbordo de Passeig de Gràcia, que estrena instalación artística con música e IA. Tengo que probarlo, pero me parece exagerado que, como dice Collboni, vayamos a pasar de buscar las mil maneras de evitarlo a desear que nos toque hacerlo. Para otros males, espero que encontremos la solución a tiempo, aunque algo me dice que no. Aliança Catalana ha abierto sede en la capital, en Sant Antoni, con la vista puesta en las elecciones de 2027 a la Generalitat. Para el 2026, pongamos el cerebro en funcionamiento o la gincana del 2025 será un juego de niños.