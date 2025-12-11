Bajo imanes de paella

Barcelona estrena recogida específica de móviles en sus Punts Verds y, atención, de botellas de cava durante la Navidad para que el sector del vino las pueda reutilizar. ¿No es preciosa esta ciudad a veces? Para seguir in, las fotos de la “oficina” de los tres gruistas que decoran la Sagrada Familia a 151 metros de altura. Y para protegerla y protegernos: mascarilla obligatoria en los CAP, hospitales y residencias (en mi oficina la gripe ha ganado en 4 de 5 cuerpos). Pero ojo con los significados de proteger. Junts, PSC y ERC han pactado una nueva ordenanza de convivencia que aumentará las sanciones por grafitis, venta ambulante sin licencia y botellones. Ojalá los partidos hicieran tanto hincapié en que la Casa Batlló y los hoteles de lujo dejaran libres sus fachadas para que las personas con diversidad funcional puedan caminar por las aceras como establece la ley. Y ojalá pudiéramos pasear por el Gòtic como en los 60 y tomarnos una tapa y un vino de bar en bar haciendo la ruta de los elefantes. Así Barcelona tendría lo único que echo de menos en ella, que son cuatro calles que concentren un buen surtido de los bares de siempre. Pero para eso habría que ganarle el pulso al turismo. Y lamentablemente este y sus imanes cutres tapan, literalmente, el nombre de la ciudad.