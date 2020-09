Quan finalitza l’estiu el fred i la foscor s’apropen cada cop més. És difícil evitar la tristesa salvatge de saber que hem de tornar a treballar cada dia. Per sort, els barcelonins tenim un bon mecanisme per superar l’odiós setembre: les festes de La Mercè. I aquest 2020 les necessitem més que mai. L’edició d’enguany de BAM Cultura Viva es durà a terme al recinte Fabra i Coats seguint tots els protocols contra la covid. Els aforaments seran reduïts i hi haurà un sistema de prereserva d’entrades. El BAM Cultura Viva és un festival que aposta per una oferta cultural diferenciada i transversal fruit de la col·laboració entre l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i la fàbrica de creació Fabra i Coats. No és un festival com els altres, ja que aconsegueix allunyar-se dels llocs comuns que defineixen aquests esdeveniments. No té directors ni comissaris i pretén replantejar com han de ser els festivals, tant en el disseny dels espais com en la programació musical. Aquest any, degut a la situació provocada per la covid, el festival es realitzarà durant tres jornades (el 24, 26 i 27 de setembre) i amb un aforament reduït. La programació s’organitza en sessions en les que es podran veure les diferents actuacions agrupades segons criteris estilístics.

Fem un repàs a algunes de les propostes que ens trobarem al BAM Cultura Viva.

El cartell es decideix de forma assembleària, a càrrec d’un plenari composat per membres d’associacions culturals i veïnals, militants de l’activisme social i l’ecologisme i gent compromesa amb la seva ciutat. La naturalesa assembleària i sense jerarquies fa que pugui participar qui vulgui.

Dijous, 24.9.20

BOUNTIES

Aquesta gent desconcerta. D’una banda, si mirem a les peces que feien el 2017, ens trobem amb un grup de garatge lo-fi amb incursions sonores a aquell so cristal·lí i de Freixenet que tant caracteritzen la música de, per exemple, Mac DeMarco i Cupido. Però, d’altra banda, les seves cançons més recents es mouen per territoris més urbans i pop. Alguna cosa em diu que el seu directe és una amalgama d’aquestes dues estètiques, i veure un directe que mescla punk de guitarres afilades i ritmes trap segurament és la cosa més interessant que li ha passa a aquest planeta després de l’aparició dels Doritos Chilli.

La programació de BAM Cultura Viva d’aquest any és fruit d’una convocatòria oberta a tothom en la que es van presentar més de 500 propostes connectades amb la música. El festival proposa desenvolupar una forma de generar esdeveniments musicals totalment oberta, integrativa i intercultural. Així s’uneix gent d’àmbits, realitats i experiències molt diferents i s’obté una programació diversa. L’objectiu és trencar amb els guetos culturals, estilístics i professionals que es creen a les grans ciutats i crear un teixit cultural divers i descentralitzat, afavorint els espais de participació, circulació i coproducció cultural a Barcelona.

Diumenge, 27.9.20

MANCHA ‘E PLÁTANO

La bomba és una dansa i un estil musical que va sorgir a les hisendes sucreres de Puerto Rico, al segle XVI. És un estil totalment vinculat al tràfic de persones que tant bé se’ls donava als espanyols en aquella època. La bomba es caracteritza per la interacció entre ball, percussió i veu. Això dota els directes d’una teatralitat especial: les percussionistes hauran de seguir els moviments que fa la ballarina, i no a l’inrevés, en una espècie de competició improvisada. Potser no és la millor fórmula per acompanyar la ressaca del diumenge, però si estàs fart de trap i grupets d’indie, potser és moment de descobrir altres sonoritats, com la bomba

Diumenge, 27.9.20

SONES DE MARIMBA

Durant les festes de La Mercè arriba un moment en el qual ja has consumit unes quantes cerveses i has perdut els teus amics i no saps on carall estàs. De sobte escoltes una mica de música uns metres més enllà i descobreixes un grup que no tenies ni puta idea que existia. T’apropes a l’escenari i penses: “Collons, aquests ho fan prou bé”. Al cap de cinc minuts ja estàs ballant amb senyores de 60 anys i compartint gots de vi amb desconeguts. Doncs bé, això aquest any no ho podràs fer, per motius evidents, però Sones de Marimba és el grup que t’hauries trobat.

MAAT



Sempre hi haurà qui necessitarà escoltar una mica de guitarres elèctriques i sonoritats més occidentals, així que Maat aporten el seu postrock instrumental a la mescla musical del BAM Cultura Viva. Construccions complexes i sonoritats que van des del mathrock fins a l’emo de Washington DC o l’escena postrockera de Chicago dels anys noranta. Sens dubte un caliu més en sintonia amb els temps que ens ha tocat viure.