Terrasses plenes de gent amb una Estrella ben freda a una mà i una gilda a mig menjar a l’altra, platges a vessar de barcelonins i guiris que es cremen amb el sol mediterrani, cues quilomètriques per visitar la Sagrada Família o la Casa Batlló, multituds de joves (estrangers i locals) que surten de festa a la sala Razz o al Port Olímpic… Aquest era l’escenari típic que es veia a Barcelona cada estiu. Cada estiu excepte aquest.

Després de set anys consecutius batent rècords en nombre de visitants, la temporada estival de 2020 serà una de sequera turística. Per culpa de la crisi sanitària i econòmica de la Covid-19, milers de persones que tenien la intenció d’aprofitar les seves vacances per visitar la capital catalana han vist els seus plans esguerrats. Les previsions són tan negatives que el mateix sector ha admès que aquest any el dóna per perdut, posant la vista en el 2021.

Les mesures més comunes per impedir la propagació del coronavirus han estat tancar les fronteres nacionals –o, com a mínim, reduir-ne el trànsit–. Si la gent no pot sortir del país per anar de vacances, la seva única solució és fer una escapada nacional. Per tant, el sector dependrà principalment del turista espanyol per sobreviure els mesos vinents. Ara bé, si tenim en compte que aquest grup només suposa un 17 % del total del turisme a Barcelona, s’augura una temporada difícil per aquells que viuen d’això.

De fet, les dades són tan negatives que no descarta passar-se al lloguer residencial en cas que la situació s’allargués més del sostenible.

Tant els hotels com els apartaments turístics coincideixen que la previsió és nefasta. Cada dia que passa reben una nova cancel·lació. Fernando Gonzalez, propietari de diversos pisos turístics, explica que en temporada d’estiu sol tenir ocupats més del 90 % dels apartaments dels quals disposa. Aquest any, però, de moment té menys d’un 40 % dels seus pisos reservats tant per juliol com per agost, però estima que caurà fins al 25 %. De fet, les dades són tan negatives que no descarta passar-se al lloguer residencial en cas que la situació s’allargués més del sostenible.

Malgrat que el sector turístic serà el més perjudicat, no en serà l’únic; el problema va molt més enllà. En una ciutat com la nostra, on el flux de turistes representa el 7,3 % del PIB, una davallada com la que està per venir significarà un cop dur per l’economia de la urbs. Sens dubte, aquest serà un revés que es notarà tant en les arques del consistori d’Ada Colau com en la butxaca dels ciutadans de carrer.

Aquest no serà un estiu de “buenrollismo, orgasmes i harmonia” com professava el cantant Arnau Griso. Seran unes vacances sense precedents, amb pocs turistes, distàncies de seguretat i platges amb horaris; un estiu de quedar-se a casa.