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Barcelona sobrepasada

En Barcelona: el resumen desenfadado de las noticias de la semana

Publicado:
19/03/2026
Escribe:
Esperanza Escribano Claramunt
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Todavía no sé qué opino, si es que puedo opinar algo, de la fiesta nocturna que organizó Sutton con unas decenas de personas que salieron a correr por la manzana y luego siguieron sudando dentro de la disco haciendo sentadillas. Mucho más me ha gustado la campaña audiovisual de La Cinétika para luchar contra el desalojo que quiere llevar a cabo el Ayuntamiento y para el que no admite los informes técnicos que ha presentado este cine okupado, anticapitalista, autónomo y feminista. Eso sí, luego se marca buenas campañas para llamar poca vergonya al guiri que mea en la calle mientras no se lo llama al fondo inversor que ha convertido cuatro edificios de viviendas en 17 colivings echando a los vecinos originales y sin respetar la norma que les obliga a dedicar el 30 % a alquiler social. No paro de ver campañas que llaman a desbordar al PSC en Barcelona y, a este paso, con esa desconexión con la calle que tiene el ejecutivo, se hará realidad.

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