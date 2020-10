Las imágenes que corren por internet de la “tanqueta cantimplora”, la “manguera antirrojos”, “la Ballena” o el “camión porrón” no dejan lugar a dudas: el mejor amigo de los containers en llamas, publicitado como el arma definitiva contra las manifestaciones que no, se mueve como un hipopótamo entre la decepción de los asistentes. Lanza agua, sí, pero más como un aspersor de jardín de casa adosada. Quizá los veinticinco años de letargo le han dejado la próstata marchita. Parece que las fuerzas de seguridad, ya humilladas con el Piolín, no vayan a levantar cabeza. Y, además, precisamente en Catalunya, contamos con un arma de defensa que ya ha causado pavor antes y que sigue perturbando los sueños de la Policía Nacional.

No es una bomba incendiaria, para las que el Botijo tiene defensa, ni tampoco lanzar pintura al parabrisas para que el conductor no vea nada, ni tumbarse en el suelo para evitar que el chorro nos modifique el centro de gravedad. No. La defensa catalana, el gambito barcelonés, emula las técnicas de subversión juvenil de los años ochenta que los radicales han aprendido de películas tan subversivas como Solo en casa: nos referimos, como es evidente, a la “trampa del Fairy”.

Se está haciendo un seguimiento muy riguroso de todas las partidas de este peligroso detergente que podría causar el desastre del Botijo y un tsunami de espuma que, de repente, limpiara todas las calles (sí, sí, como decía Albiol, pero…) de las fuerzas represivas, el empleo precario, la especulación inmobiliaria y la corrupción de los partidos políticos. Enric Millo está que trina y dice que ya lo advirtió. Los Mossos cachean a los radicales en busca de muestras de Fairy, de estropajos o bayetas. Las existencias en los supermercados están bajo llave, como el jamón bueno.

¿Y el Botijo? Seguramente, volverá a dormir otros veinticinco años. Otra gran inversión en materia de seguridad.