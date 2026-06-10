Caos y emoción papal

Escribo estas líneas en el metro, de camino entre eventos papales, donde he tenido que cambiarme ya dos veces de sitio porque se me sientan al lado hombres que huelen mal (en serio, tíos, ¿qué problema hay con la ducha y el desodorante?). Un punto más que sumar al estrés general y al particular de lidiar con una organización mediática catastrófica de la visita del Papa. Aquí un poco de lo que sucede entre bambalinas mientras ahí fuera se debate sobre si el señor es progresista porque defiende tratar a los migrantes como a seres humanos, o un carca de manual que está contra las mujeres y contra la vida porque le parecen fatal el derecho al aborto y a la muerte digna.
Las pruebas galas. Primero, hubo que acreditarse con antelación. Pero no las típicas dos semanas que se piden, y es entendible, cuando hay una cumbre con líderes mundiales varios; no, el proceso cerró más de un mes antes, cuando nadie sabía si su medio cubriría el viaje o qué parte del viaje. Resultado: más de 5.000 periodistas que pidieron ir a todo, más los que se hayan quedado fuera. Una vez superada la primera prueba, la segunda era estar mega pendiente del correo y preparada para cualquier petición. Un martes de finales de mayo por la tarde llegó: había que subir una foto a un Drive. Pero había que hacerlo antes de la mañana siguiente y la foto tenía que pesar menos de 1MB, que no hay smartphone en la tierra capaz de eso. Luego hubo que confirmar para qué querías acreditación al final, porque tenían a todo el mundo en todas partes, y había que hacerlo, otra vez, en el plazo de 10 horas. Y luego había que mandar una declaración responsable firmada, again, en menos de 10 horas.
En la sexta prueba fui a recoger, en persona, la acreditación. Una tarjeta de plástico que solo sirve para entrar a un centro de prensa enorme en la Fira al que nadie en su sano juicio iría a trabajar porque solo se ve al Papa por una pantalla. Para cada evento, te daban una tarjetita de cartón adicional que tenías que enseñar en casa sitio. A pesar de haber cumplimentado todos los requisitos en tiempo y forma, faltaban acreditaciones para mi equipo, fotos y un largo rollo. Pero lo conseguimos.
Entonces, sí, llegó la emoción. En el Estadio Olímpic, 40.000 personas esperaban, literalmente, a Dios. Como tuvimos que estar allí 3 horas antes, también a mí me pareció que estaba viendo a Dios cuando, por fin, el Papamóvil entró en escena y se abrió paso. La multitud corría desde sus asientos a las vallas para estar en primera fila. Muchísimas madres y padres entregaban a sus bebés para que el Papa los bendijera creando una imagen impagable: hombres de seguridad con traje y corbata, duros e implacables, recogiendo con toda ternura criaturas allí y allá para salvar la distancia entre los padres y el Santo Padre. Deseé ser católica tanto como en octubre de 2017 deseé ser indepe para entregarme en cuerpo y alma a la causa. Y sin serlo, me emocioné. El tipo, carismático y afable, levantaba la mano para saludar a una grada y el gentío enloquecía en aplausos y vivas. No he visto a nadie causar sensación igual. Ni siquiera Rosalía. Hay que reconocerle a la Iglesia su poder para la liturgia y la mística, al menos en lo que duró el tour. Luego empezó la vigilia y como no pertenezco al club, me aburrí y me marché. Mientras bajaba Montjuïc, con este filtro entre azul y rosa que tiene está ciudad maravillosa al atardecer, todo el caos anterior se me olvidó.
CATALÀ
Escric aquestes línies al metro, de camí entre actes papals, on ja he hagut de canviar dues vegades de lloc perquè se m’asseuen al costat homes que fan pudor (va, home, quin problema teniu amb la dutxa i el desodorant?). Un punt més per sumar a l’estrès general i al particular d’haver-me-les amb una organització mediàtica catastròfica de la visita del Papa. Aquí una mica del que passa entre bambolines mentre a fora es discuteix si el senyor és progressista perquè defensa que els migrants siguin tractats com a éssers humans, o un carca de manual que va contra les dones i contra la vida perquè li semblen fatal el dret a l’avortament i a una mort digna.
Les proves gal·les. Primer, calia acreditar-se amb antelació. Però no les típiques dues setmanes que es demanen, i és comprensible, quan hi ha una cimera amb diversos líders mundials; no, el procés es va tancar més d’un mes abans, quan ningú sabia si el seu mitjà cobriria el viatge ni quina part del viatge. Resultat: més de 5.000 periodistes que van demanar anar a tot arreu, més els que es deuen haver quedat fora. Un cop superada la primera prova, la segona era estar megapendent del correu i preparada per a qualsevol petició. Un dimarts a la tarda de finals de maig va arribar: calia pujar una foto a un Drive. Però s’havia de fer abans de l’endemà al matí i la foto havia de pesar menys d’1 MB, cosa que no hi ha smartphone a la Terra capaç de fer. Després calia confirmar (ara si) per a quins actes volies acreditació, perquè tenien tothom a tot arreu, (clar) i calia fer-ho, un altre cop, en un termini de 10 hores. I després s’havia d’enviar una declaració responsable signada, again, en menys de 10 hores.
A la sisena prova vaig anar a recollir, en persona, l’acreditació. Una targeta de plàstic que només serveix per entrar a un centre de premsa enorme a la Fira on ningú amb dos dits de front aniria a treballar, perquè el Papa només es veu a través d’una pantalla. Per a cada acte, et donaven una targeteta de cartró addicional que havies d’ensenyar a cada lloc. Tot i haver complert tots els requisits dins del termini i com tocava, faltaven acreditacions per al meu equip, fotos i un llarg etcètera. Però ho vam aconseguir.
I llavors si, va arribar l’emoció. A l’Estadi Olímpic, 40.000 persones esperaven, literalment, a Déu. Com que hi havíem de ser tres hores abans, també a mi em va semblar que estava veient a Déu quan, per fi, el Papamòbil va entrar en escena i es va obrir pas. La multitud corria dels seients a les tanques per ser a primera fila. Moltíssimes mares i pares entregaven els seus nadons perquè el Papa els beneís, creant una imatge impagable: homes de seguretat amb vestit i corbata, durs i implacables, recollint amb tota la tendresa criatures aquí i allà per salvar la distància entre els pares i el Sant Pare. Vaig desitjar ser catòlica tant com l’octubre del 2017 vaig desitjar ser indepe per entregar-me en cos i ànima a la causa. I, sense ser-ho, em vaig emocionar. El paio, carismàtic i afable, aixecava la mà per saludar una grada i la gentada embogia entre aplaudiments i visques. No he vist ningú causar una sensació igual. Ni a la Rosalía. Cal reconèixer a l’Església el seu poder per a la litúrgia i la mística, almenys mentre va durar el tour. Després va començar la vigília i, com que no pertanyo al club, m’avorria i vaig marxar. Mentre baixava de Montjuïc, amb aquest filtre entre blau i rosa que té aquesta ciutat meravellosa al capvespre, tot el caos anterior se’m va oblidar.