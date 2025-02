Casi echamos a los nazis

Aún quedan 8 días, pero os aviso ya: el 31 de enero, la Casa Orsola, emblema de la lucha por la vivienda, enfrenta su primer intento de desahucio y convocan la mega manifestación de la vida para defenderla. En un acto más pequeño y berlanguiano, Collboni va mañana a ver cómo se pone arena en la playa de Sant Sebastià. Un granito bien gordo ha puesto el Casal de Barri de Prosperitat, que desde noviembre ha mandado ya 12 bicis a Torrent, uno de los municipios afectados por la DANA en Valencia. Hay gente así de maja y luego hay, no sé, gente extraña: alguien ha mangado el gato metálico del techo que hay en la Plaça dels Països Catalans. Por cierto, he intentado no recurrir a nazi X, pero la mayoría de movimientos sociales siguen ahí. Para quienes quieran hacer la mudanza a redes autogestionadas, La Furgo. Si eres más de moto y encima, de las que la deja aparcada de cualquier manera encima de la acera, puede que tengas los días contados para nuestro bien. Quienes no los tienen son las personas LGTBIQ+, que a pesar de tenerlo todo en contra, suman una nueva asociación, Ram de l’Aigua, que quiere organizar actividades deportivas y culturales que sean espacio seguro y red de apoyo. ¡Chúpate esa, Donald!