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Chin, chin

En Barcelona: el resumen desenfadado de las noticias de la semana

Publicado:
07/05/2026
Escribe:
Esperanza Escribano Claramunt
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La semana pasada, una comitiva de la Sareb (ese banco público que pagamos entre todas) se presentó en el Ágora Juan Andrés con intención de cerrar el espacio. Desde entonces ha habido manifestaciones y un intento de desahucio que pararon las vecinas, que ha dado pie a una recogida de firmas para blindar un espacio crítico para los movimientos del barrio y un espacio verde que en el Raval no sobra. Ni abundan las citas para la regularización extraordinaria de personas migrantes, que lleva a un laberinto agonizante en el que las mafias sacan tajada y te pueden cobrar hasta 50 euros por una cita. Lo que sí que parece que queda son ganas de seguir haciendo obras, porque el Ayuntamiento va a reformar la estación de autobuses de Sants, que falta le hace, por 3,6 millones de euros. Lo que no estaría de más es que, como señaló en Sant Jordi el mayor investigador en psicodélicos para tratar trastornos como el estrés postraumático, la ciencia no cayera en el pozo del capitalismo y la izquierda se sacudiera prejuicios rancios. Brindemos por ello.

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