Circulen, no hay nada que ver

Si desde 2018 se habían incautado 34,5 toneladas de hachís (unas 7 al año), en lo que llevamos de 2023 ya son 11,5. Se debe a la presión en el sur, pero los mossos no están tan preocupados como con la marihuana, porque en ese caso, Catalunya se ha convertido en “productora de droga” y en cambio el chocolate “circula“. Como Jaume Collboni, que va a pasear la alcaldía por todos los distritos de Barna y si te descuidas, se queda a dormir en tu casa. La propuesta la hace antes de la de ampliar el territorio del área metropolitana y que pase de 3,3 millones de habitantes a 5,2, no sea que no le dé tiempo a pasar por su propia casa. A Collboni, a diferencia de la gente entre 18 y 34 años, le puede preocupar su tiempo y no el techo, que lo tiene asegurado. La vivienda es el problema número uno en el listado de preocupaciones para los más jóvenes: lo es para el 14,5 %. Al 9, 6 % le inquieta el paro y solo al 3 % las relaciones amb l’Estat. Mucho más fácil es el mundo si tienes 6 años: la Generalitat te regala 13 € para que te compres un libro y el Ayuntamiento te beca las extraescolares. Padres: si el libro que le gusta es más caro, se lo pagas tú. Y si su renta es de más de 10.000 €, las extraescolares también. Vaya, lo de siempre.