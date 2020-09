Sorry, your browser doesn't support embedded videos.

Nit i dia sentim que “el futur serà ecològic o no serà” (qui voldrà consumir productes químics o genèticament modificats quan en tindrà al seu abast de totalment orgànics i naturals?), però la realitat és que el present ja ho comença a ser. És obvi que no podem controlar el que entra per les nostres fosses nasals i després arriba als pulmons, però sí que ho podem fer amb allò què mengem.

El consum ecològic i de temporada és una inversió en salut i pel medi ambient, i d’això, les persones en som cada cop més conscients. O almenys, ho fem veure perquè sona bé. Per què és la cançó que ara posen 24/7 totes les emissores.

La Tavella

Si més no, la demanda creixent de l’ecològic ha impulsat iniciatives com La Tavella, una de les empreses distribuïdores de productes ecològics a Catalunya que ofereix cistelles de fruita i verdura de temporada com el seu gran reclam. Segons l’Alfredo Resines, el responsable de la marca, aquest és un projecte social, on el 42% del personal té una discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental sever, amb l’objectiu que els beneficis es reconverteixin en la creació de llocs de treball per aquest col·lectiu: “Nosaltres oferim cistelles amb productes de certificació ecològica, i aquesta compra es pot fer per subscripció –requereix una periodicitat– o bé de manera puntual”, afirma.

Eco-Lògic

Però la llista no es queda aquí, ja que just al barri de Gràcia ens trobem amb la botiga Eco-Lògic: “Nosaltres tenim unes cistelles preconfigurades, sempre tenint en compte uns criteris de varietat i de quantitat perquè siguin apropiades segon un nombre de persones i una freqüència de compra. El client té un llistat actualitzat del contingut de la cistella i té l’opció de triar o de fer algun canvi –pot ser tot fresc, tot envasat, o bé fer un mix– si ho creu oportú. També pot fer una comanda a mida i nosaltres li posem en una caixa i, si escau, li portem a casa”, ens comenta Pere Millán, soci d’Eco-Lògic. A la seva botiga hi ha quatre modalitats de cistella. Per una banda, ens trobem amb l‘eco-mixta, que costa 25 € i és d’uns 8 quilos; i per l’altra, amb l’eco-mixta plus (40 € i uns 12 kg); amb l’eco-fruita (25 € i uns 6 kg); i per últim, amb l’eco-Regal, que té un preu orientatiu perquè està feta a mida.

La Llete

A més del districte de Gràcia, el paradís de les petites botigues i comerços singulars, al cor del Poble-sec ens trobem amb un espai del mateix calibre: La Lleteria del Poble-sec, més coneguda com “La Llete”. “Nosaltres tenim una agenda setmanal on s’apunta la gent que vol una cistella de fruita i verdura ecològica. A molts d’altres llocs aquesta caixa requereix un compromís exigent, és a dir, és obligatòria. Nosaltres donem flexibilitat a la gent per escollir les setmanes que li van bé”, ens explica el Fer, el propietari.

Específicament, La Llete fa els encàrrecs a un pagès d’Ecopagesos, una agrupació d’agricultors de producció limitada ecològica, situada a La Palma de l’Ebre: “Ens hem fet amics i ara un cop a l’any preparem junts el cultiu. Gràcies a aquesta connexió amb el pagès, que és el que està al camp i no aquí, hem millorat. Som una tenda de barri i com a tal, no fem publicitat. No ens interessa tant la clientela turista, sinó més bé oferir un producte de qualitat i un tracte de proximitat a la gent que viu aquí”. En efecte, La Llete s’ha convertit en més que una botiga: és un punt de trobada i de pedagogia al voltant d’una altra manera de consum. De fet, s’hi fa una simbiosi de coses, com ara ioga, Chi Kung, Pilates, medicina xinesa, teràpies ayurvèdiques, entre d’altres.

Un dels objectius d’aquesta botiga és apropar productes sans i a un preu assequible a tothom, però també informar sobre ells i teixir relacions públiques al Poble-sec. “Les cistelles són un acte cívic i polític. No guanyem molt de diners, però ho fem per treure productes dels agricultors, per educar i per apropar. Encara que la nostra tenda no deixa de ser un comerç, aquesta cistella és un servei per a la gent i pel pagès. Tenen un preu de 10, 15 o 20 € i els productes són sorpresa”, afegeix el Fer. Aquesta idea és el que es coneix com a “cistella tancada”. Segons l’Annaïs Sastre, de la cooperativa Arran de Terra –que promou l’agroecologia i la sobirania alimentària i construeix sistemes alimentaris més justos i sostenibles–, això és molt pràctic per a la pagesia, perquè redueix les minves d’aliments als horts.

Obbio

Per altra banda, si eixamplem l’elàstic del mapa agrosocial barceloní i anem a parar a l’Eixample, segurament ens toparem amb Obbio, un supermercat ecològic que també ofereix cistelles tancades. “La cistella la seleccionem, sobretot, amb articles de temporada. Solem afegir unes set o vuit verdures i unes tres o quatre fruites. El client no sap el que s’hi trobarà, però intentem que tingui una gran varietat de productes. Actualment, només oferim aquesta caixa de 7,5 kg i a 39,95 €”, ens comenten els seus propietaris. Tot i això, el que sí que està clar és el que no hi trobarem a dins: envasos innecessaris, envasos de plàstic o safates de porexpan.

Com heu vist, les cistelles acolorides i compostes per productes locals, ecològics i justos s’han sumat al boom de l’alimentació sana. Però hem de partir d’una realitat: a poc a poc, la gran distribució –com ara Aldi o Mercadona– s’està menjant el petit comerç en patates.

“Necessitem una democratització dels aliments, o sigui, un millor repartiment de la riquesa i per tant, un preu més just per a les petites productores”, conclou l’Annaïs Sastre. En altres paraules, caldrà reinventar-se i seguir oferint trets diferencials, perquè ja no basta en posar-se les piles: després, s’han de recarregar.