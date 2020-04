Com ja us anàvem dient fa uns dies, el gremi dels llibreters és un dels més greument afectats pel confinament. Amb la immensa majoria dels esdeveniments suspesos o ajornats, el món de la cultura està gairebé aturat. Un Sant Jordi posposat significa un revés per milers de llibreters que es veuen, de cop i volta, desemparats. Però hi ha un sector encara més afectat: el món dels còmics. Perquè si hi ha quelcom més marginat avui dia que el llibre és el còmic, que encara ara molta gent pensa que només apte per a “nens petits”.

Els que es dediquen a la venda de còmics han sortit encara més malparats que els llibreters normals. Per què? La resposta és ben senzilla. No només han vist el Sant Jordi ajornat (una festivitat en que també es consumeixen llibres amb il·lustracions i no només novel·les de mil pàgines), sinó que també s’han hagut de suspendre esdeveniments propis com el 38e Saló del Còmic de Barcelona o el GRAF. Els llibreters especialitzats tampoc veuen clar que el Saló del Manga, l’altre gran esdeveniment que es celebra a Barcelona, es pugui dur a terme com els anys anteriors.

Una de les llibreries de còmics més afectades – si només se’n pot destacar una- és Universal, que just abans de l’inici del confinament havia inaugurat un nou espai. Ferran Velasco, propietari de la botiga, confirma que el sector s’ha vist molt perjudicat per la situació i per les dates en què ha caigut. No obstant això, tant ell com la majoria dels seus companys de professió asseguren que, malgrat que voldrien poder treballar, el millor és seguir tancats fins que la tempesta amaini.

Què poden fer, doncs, aquests negocis per sobreviure al coronavirus? Primer de tot, busquen suport en la iniciativa #llibreriesobertes a fi de poder fer algunes vendes online que es repartiran un cop s’aixequi el confinament. El problema? Universal només ha rebut dues comandes en 15 dies. Com és evident, amb aquest ritme de consum no és viable tirar endavant. I menys quan empreses com Casa del Llibre segueixen oferint el servei de comanda a domicili, malgrat que els llibres no siguin considerats béns de primera necessitat. Velasco també acusa a Amazon de competència deslleial i denuncia l’abús per part de la multinacional a l’hora de fer descomptes il·legals – superiors al 5%- en llibres, ignorant l’establert en la coneguda com la “llei del llibre”.

Si els compradors tinguessin paciència i més empatia, esperarien a que s’aixequés el confinament per tenir noves lectures. Però tot i l’ajornament oficial de Sant Jordi encara hi ha barcelonins que volen mantenir la celebració de la diada pel 23 d’abril, així que opten per l’entrega a domicili de les llibreries que ho ofereixen. D’aquesta manera, ajuden a fer-se grans als que abusen del poder i se salten les mesures de seguretat, alhora que fan boicot a les llibreries locals, que veuran com aquells que ignoren el confinament els esclafen el negoci.