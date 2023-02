Hola y qué frío y cómo nos permitiremos cultura a finales de enero y…

…Los Staples Jr. Singers se reúnen después de casi 40 años. Será un momento histórico que te llevará al Mississippi cristiano y negro de los años 70 cuando los tiempos eran aún más duros de lo que son ahora. God is good el jueves en la sala Apolo.

Ainoa Buitrago es la siguiente porque sus canciones le dan al punto justo entre el arrepentimiento y el deseo. Un plan perfecto si estás en el sitio correcto a la hora correcta: Laut a finales de enero. También el jueves.

Si trabajas en la intersección entre las manualidades, el diseño y la tecnología, a) te admiro y b) no te veré en Crafts NOW porque no me puedo permitir 45 € a finales de enero, pero me he molestado en ver quién participa y te propongo que hagas lo mismo porque algunos de los proyectos son muy originales: una vajilla creada con la contaminación del aire (Smogware), impresión 3D con residuos y organismos vivos (Blast Studio) y una arquitecta que juega con hongos y bioplásticos para hacer zapatos (de Ubieta). Jueves y viernes o clic…

Como comenté la semana pasada, una de las compañías de teatro con mas renombre en Catalunya − El Conde de Torrefiel − actúa esta semana en el Lliure con la obra La Plaza. Creedme que os estoy haciendo un favor al no tratar de resumir el argumento. He estado leyendo mucho sobre el tema y sigo sin pillarlo. Supongo que es una de esas cosas que tienes que vivir para entender. Nos vemos allí. Jueves o viernes.

Para el sábado: LAC Ex-Situ. LAC es la abreviatura de Laboratori d’Arts Contemplatives y Ex-Situ porque esto sucederá en la Fàbrica Damm, no en Tavertet donde se encuentra su pintoresco, artístico y budista campamento base. Estoy emocionada porque Pau Garcia de Domestic Data Streamers estará en el pódium con Berta Sáenz y Toni Segarra para hablar del futuro de la creatividad en la época de la IA y porque Jenny de Mellow Sheng ha prometido traer su kimchi para comer (best in town!). El line-up musical (tienen 5 conciertos programados) pega con la energía intelectual y esotérica. Compra tu entrada y consulta toda la programación aquí. Si quieres entender qué es y qué hace el LAC, haz clic aquí y para estar al día de futuros eventos, ex o in situ, síguelos.

Eso es todo por ahora. Para la semana que viene estoy echándole un ojo a Irídia (un hombre en el corredor de la muerte se juntará a un concierto de jazz por Skype en Paral·lel 62) y La Sra. Tomasa + El Colectivo han abierto una tercera fecha para el domingo 5 de febrero en La Lleialtat Santsenca. ¡Qué edificio más bonito, por favor!

