Hamlet nihilista — Dinamarca, de Lluïsa Cunillé

Lluïsa Cunillé, nuestra dramaturga más en forma, sitúa Hamlet en un apartamento humilde de Copenhague, entre silencios, fantasmas domésticos y soledades que parecen pintadas por Hopper. Pero Albert Arribas no se queda en la niebla pinteriana: abre las ventanas, acelera el dispositivo y convierte la Dinamarca podrida en una fiesta de extrañamiento que revienta las convenciones teatrales. Las interpretaciones de Imma Colomer y Pere Arquillué son de traca y pañuelo.

Una pregunta incómoda — Contra Antígona, de Andrea Jiménez y Victoria Szpunberg

¿Quién puede ser hoy Antígona? Andrea Jiménez vuelve al mito griego para convertirlo en una conversación colectiva sobre democracia, disidencia y compromiso. Con Victoria Szpunberg en la dramaturgia, la pieza no busca venerar el clásico sino discutirle de frente. Una Antígona contra la comodidad moral de nuestro tiempo.

Una herida blanca — Permagel, de Eva Baltasar y Victoria Szpunberg

La famosa novela de Eva Baltasar llega a escena con toda su dureza helada: suicidio, humor negro y una protagonista que mira el mundo detrás de una capa de frío emocional. Victoria Szpunberg (de nuevo) y Albert Pijuan trasladan esta voz literaria a un espacio casi clínico, mientras Maria Rodríguez Soto le pone cuerpo, temperatura y un temblor emocional contagioso.

Una fiesta mística — Mal de coraçon, de Companyia Solitària y Victoria Szpunberg (otra vez)

Santa Teresa, un bar, un diluvio y tres almas perdidas buscando salvación mientras el mundo se derrumba. Mal de coraçon es una comedia salvaje sobre el dolor del alma, pero también una celebración del juego teatral. Encontraréis solemnidad mística, gamberrismo y una energía que rompe la cuarta pared. Júlia Barceló, Pol López y Pau Vinyals lo dan todo en una pieza que mezcla diversión y trascendencia.

Una deriva — La felicidad no importa, de Tomàs Aragay

El teatro experimental de los veteranos Societat Doctor Alonso siempre merece la pena, y ahora llevan a la Brossa una performance construida a partir de la película de un día cualquiera. En escena, el director, el protagonista y el sonidista remontan el film en directo, mientras la voz en off abre grietas sobre la realidad, la apariencia y la posibilidad de imaginar otros mundos.