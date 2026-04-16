Cortina de polipropileno

Las Ramblas estrenarán libro de estilo propio para ser la primera “zona de excelencia de terrazas de la ciudad”. O sea: sombrillas color crema, de la misma altura, con mesas y sillas de polipropileno. El alcalde, Jaume Collboni, dice que eso quiere decir “calidad, diseño y estética para que el barceloní recupere el orgullo de los espacios públicos de nuestra ciudad”. Necesito algo más que unas sombrillas decentes para sentirme orgullosa de formar parte de Barcelona. Cosas como la regularización de cientos de miles de personas que se ha aprobado por fin; o que el Govern empiece a revertir su política de apartar a los niños de sus madres cuando considera que están en desamparo y proponga que antes de separarlos, la familia pase por sesiones de terapia intensiva. Y una buena idea: más carriles bici, qué digo, calles para bicis. Desafortunadamente, Collboni es el alcalde que menos kilómetros le ha puesto a la bici y eso que tiene media ciudad levantada. ¿De qué se sentirá él orgulloso?