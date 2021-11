També trobareu l’il·lustrador Asis Percales intervenint el mateix espai del coworking amb el seu estil fresc, grotesc i, a vegades, esperpèntic i, intermitentment, a la ballarina Camila Gutiérrez amb una peça que explora els límits entre la intimitat, la vida laboral i el caràcter públic. Per acabar de tancar bé el dia, un showcase de cerveses dels nostres amics de Garage Beer .

Coneix el coworking: un niu enfilat a la Nau Bostik -un antic espai industrial transformat en centre cultural multidisciplinari i autogestionat- pensat per a professionals de l’art i la cultura, amb les seves sales de reunions, zones de chill-out i una terrassa amb vistes. El plus? Instal·lacions diàfanes capaces d’albergar tota mena d’esdeveniments i formats i un espai on treballar i créixer en comunitat.