Dame una C de cultivo caótico





“¿Por qué utilizar los bosques y minas que necesitan cientos y miles de años para formarse, si podemos conseguir anualmente el equivalente de esos productos forestales y minerales de campos de cáñamo?”

Henry Ford dijo esto en 1941 cuando construyó un coche a base de cáñamo. Su defensa de la producción de este cultivo, para la alimentación y transformación de una industria más ecológica, quedaba muy alejada de la idea del cannabis como droga psicodélica del Woodstock. Así mismo, y siguiendo esta línea medioambiental, en territorios cercanos a Chernobil se cultivó cáñamo para acabar con los materiales radiactivos de la tierra. Realizaron el proceso de fitorremediación, término acuñado por el Dr. Ilya Raskin que hace referencia a la descontaminación de los suelos a través de especies vegetales.

La planta del cannabis posee 120 moléculas llamadas cannabinoides. La más conocida, y que da fama a su estigma social, es el THC (tetrahidrocannabinol). Sin embargo, en los últimos tiempos, su hermano CBD (cannabidiol) ha tomado protagonismo, dados sus beneficios a nivel terapéutico y en otros sectores como la industria cosmética. Estos dos cannabinoides se diferencian, principalmente, debido a que el CBD no produce el característico efecto psicotrópico del THC (comúnmente llamado colocón).

Volviendo a los parámetros legales y lejos de la realidad de esos siete privilegiados con sus licencias mágicas, bajo a la tierra y hablo con el pequeño productor. Jan Serra trabaja en Biocamen, una empresa que desde hace tres años intenta llevar el cultivo de cannabis al nivel industrial y que explota 13.000 m² de invernadero, además de asesorar y colaborar en otros cultivos.

De nuevo, me cuenta que estamos en un país en el que las leyes van cambiando a gusto de unos pocos, en el que no se sigue un paralelismo con Europa y en el que todavía no está perfectamente regulado. Sin esas licencias específicas, la AEMPS no permite extraer CBD de la flor del cannabis ya que se consideraría droga. Únicamente es legal cultivar cáñamo biológico de semilla certificada (misma planta que el cannabis pero no tan trabajada genéticamente) o cáñamo sintético (producido en laboratorio). Y en ambos, uno no puede superar el 0,2 % de THC. Cuando, en realidad, el CBD extraído de la flor del cannabis, del cáñamo biológico o sintético, produce los mismos efectos en la salud.

Esta ley presenta un problema ya que cuanto más THC, mayor es el porcentaje de CBD (los cannabinoides siempre son proporcionales). Si posees una biomasa (masa triturada de la planta) con un 10 % de CBD, aproximadamente tendrás un 0,5 % de THC, y si es de 5 % de CBD, tendrás un 0,25 % de THC. Easy. La cuestión es que el precio de los productos de CBD varía según el porcentaje que contienen de este. Esto dificulta la competencia entre los agricultores, puesto que si no pueden sobrepasar el 0,2 % de THC ni extraer la molécula de la flor del cannabis (donde se encuentra el mayor porcentaje de cannabinoides), el nivel de CBD de la biomasa siempre será muy pobre.

En España el pequeño agricultor puede aspirar a una biomasa picada con un 3 o 4 % de CBD por el que le pagarán unos 10 €/kg. Mientras, en Suiza, se ganan 75 €/kg, con un clima peor que el de España con su caloret faller. Esta limitación reafirma el monopolio de los que poseen licencias mágicas y hace que el negocio, conocimiento y beneficio que podría quedarse en España y hacerla pionera en el sector, se vaya a otros lugares como Portugal, Suiza y Francia o a países de Sudamérica o África.