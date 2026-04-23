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Cumbre mundial

En Barcelona: el resumen desenfadado de las noticias de la semana

Publicado:
23/04/2026
Escribe:
Esperanza Escribano Claramunt
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Feliç Sant Jordi! Eso lo primero de todo. Después, os cuento que el viernes fui a ver a Rosalía, maravillosa, y aún me dura la emosión aunque al día siguiente me tocara tragarme nueve horas de cumbre socialista, de la que lo mejor fue Sheinbaum. Barcelona está en plan capital internacional, pero para lograrlo primero debería respetar sus bibliotecas: sus trabajadoras van a la huelga en la semana de Sant Jordi porque tienen jornadas de hasta once horas, llegan a encadenar seis o siete días de curro seguidos y trabajan 18 días más que cualquiera con una jornada de 5 días. Y ¡oh, sorpresa! son casi todas mujeres. O dejar de permitir la violación de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad: 266 personas denunciaron violencia institucional en 2025 e Irídia ha llegado a judicializar 53 casos por racismo, LGTBIfobia y machismo. Nos falta mucho para ser los números uno.

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