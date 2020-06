En Barcelona desde…

que nací… con algunos breaks.

Barcelona… ¿amor u odio?

Ambos. Está bien estar afincado aquí, la familia, los colegas, todo fácil, pero cada X tiempo necesito escapar una temporada fuera.

¿Qué libros tienes en la mesita de noche?

Conde de Montecristo Vol II, Me quiere no me quiere de Casa Protea y Mal Camino de Simon Hanselmann.

¿En qué peli jugarías el papel del protagonista?

Harold and Maude de Hal Asbhy.

¿A qué persona muerta resucitarías?

Albert Hofmann.

Si tu arte fuera música, ¿a qué banda sonaría?

The Growlers.

¿Cuál es el título de tu última obra de arte o trabajo? ¿Por qué la nombraste así?

Durante el confinamiento he estado haciendo bodegones con materiales reciclados que tenía por casa. No soy muy bueno con los nombres, así que he nombrado a la serie Home.

En una frase, tu trabajo va de…

Experiencias.

Un proyecto que hayas conocido recientemente y que te haya impresionado.

El video de Ernest Desumbila para Pressure.

¿Qué es lo que nadie sabe sobre Barcelona?

Que queda algún local con música africana en directo.

Un antro que te guste y no sea el Apolo.

El Monumento, en la Bordeta.

¿Por dónde te mueves cuando recopilas la artillería pesada para armar un nuevo proyecto?

Depende del proyecto, pero sí suelo empaparme de cultura visual, pillarme bastantes libros, (casi siempre intento comprarlos directamente al artista o a través de la editorial) y ver pelis relacionadas.

Lo que más detestas del panorama artístico barcelonés:

El esnobismo.

Y lo que más te pone:

Compartir con los colegas el curro, editarlo juntos, sentir que no estás solo con tu movida.

¿Cómo arreglarías la precariedad del sector?

Creo que es un problema que debe trabajarse desde las bases mediante la educación. Un mayor respaldo por parte de las instituciones a los creadores, por ejemplo, con la creación de una escuela nacional de fotografía que se convirtiera en referente, como lo es el ENSP en Francia, sería de gran ayuda para futuros artistas que trabajen con la imagen.

¿Cómo es tu domingo ideal?

Una cala desierta, un libro y un bocadillo de aguacate con queso.

Te encontraremos en…

En el Acapulco cuando estoy en Hospi y en el Resolís cuando subo a Barcelona.

www.danipujalte.com