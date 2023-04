A pesar de los muchos eventos que tengo para esta semana de libros, quiero empezar con algo macro que pasará en julio: el Festival Grec. Celebraron la rueda de prensa el jueves pasado y desde entonces, las entradas se están vendiendo como pan caliente según mis fuentes. Especial atención está recibiendo el espectáculo inaugural The Pulse: circo contemporáneo de la cia. australiana Gravity & Other Myths en colab con el Cor de Noies de l’Orfeó Català (tráiler & entradas aquí). Además y en general para todo el festival (¡menos la inauguración!), han sacado un número limitado de abonos con descuentos especiales que rebajan el precio por entrada a 15 €. Y ahora, a por el presente:

Jueves 20: las bibliotecas de Barcelona retoman sus Diálogos de Sant Jordi y han invitado a la «enfant terrible de la cultura catalana», Juana Dolores, para la conversación de hoy. Recitará de su último libro y responderá a preguntas (de periodistas y del público). Como alternativa o quizá justo después, la inauguración de Model. Model es el Festival de Arquitecturas de Barcelona, ahora en su segundo año, y juro que nunca en mi vida me ha llegado una nota de prensa tan larga. Además, su extensión se debía no a palabras de relleno sino a una programación demasiado extensa (¡habrá una zona-instalación de lactancia!). Por suerte, el día inaugural es sencillo: entrega de premios (2022), performance y música bajo los espejos de Els Encants (gratis con reserva previa). Mucho más peque y sin dramatismos: la inauguración de la expo de la maravillosa viñetista Flavita Banana en La Llama con solo originales a la venta.

Viernes 21: ha arrancado el BCN Film Fest (del 20 al 28 de abril, cine de autor) y las entradas para la charla con Wim Wenders están agotadas pero quedan para su película del año 1971, El miedo del portero ante el penalti que presentan en los Cines Verdi. Si eres fan de Wim, encontrarás todas sus pelis en la sección ‘Imprescindibles‘ (3,90 € por peli). Mientras tanto, un taller que te empodera: aprende a usar los mapas de acceso libre para entender tu ciudad, el cambio climático y los nexos que tu elijas. Siguiendo el hilo del empoderamiento pero trabajando un ángulo muy diferente: la adaptación de la celebrada novela de Cristina Morales Lectura fácil en el Teatre Lliure: ‘un relato sobre el poder y la necesidad de reírnos mientras chocamos contra el muro al intentar abrir un agujerito por el que asomarnos a la vida’. Apto para autónomos de mierda ;)

Sábado 22: ¡podría escribir un libro sobre este evento! Empezaría con ‘Erase un vez un taxista de San Francisco que se convirtió en músico revolucionario. En 2019, poco antes de la pandemia, Filastine decidió subirse a un velero con otros artistas para difundir el mensaje de la crisis climática’. Cuatro años después están de vuelta a Barcelona para contarnos sus aventuras en una presentación documental que combina video, música en directo y narración oral. Subversivo, inmersivo y parcialmente sumergido: Arka Kinar. Taquilla inversa. Cambiando el rollo totalmente, Jazztrònica tiene nueva sede, cambiando el TNC por el CEM Mar Bella. Trae funk, hip hop y soul del bueno (hoy The Beatnuts!) y organiza por primera vez una after party en el Nitsa con Jamz Supernova et al. Y por cierto, abren El Molino para Sant Jordi.

Domingo 23: habrá tanta actividad para el Día del libro que es imposible haceros un desglose de todo lo que se cuece en Barcelona hoy, pero quiero destacar:

Martes 25: Whores on Film o un Alcools de haibuns con Manel Ollé.

Miércoles 26: las entradas para José González están agotadísimas (I warned you!) pero tengo un bonito plan b: reconduzcamos la noche hacia el Razz donde Big Thief (listen) triunfarán con su folk-rock deliberado y algo agobiado. Si ya echas de menos el mudo literario y prefieres una visita guiada por una biblioteca privada (y elitista), te toca volver a la página de Model: hoy enseñan la de Bohigas-Galí.

