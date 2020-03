Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Hoy ha sido un buen día.

¿Te has duchado? Si

¿Has salido de casa? Not today

Pelis o series que has visto: La Plaga, película que rodaron en Gallecs (Mollet del Vallès) y muestra cómo viven sus habitantes. Muy guay que los actores son los propios vecinos.

Canciones o grupos que has escuchado: Frostnacht de Helrunar en repeat. Black metal alemán muy recomendable.

Comida casera… ¡Hoy ha tocado calçotada!

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: hoy no he visto nada…

Me ha cabreado: Tener tanto tiempo libre pero estar lesionado de la mano y no poder tocar. :(

Me ha alegrado: Pues ayer haciendo el tonto en casa nos pintamos las frentes con frutas y p*llas. Pasó el rato y tuve que ir al súper a por comida para Roberto. Adivinad quien no entendía por qué todos le miraban y algunos se reían hasta que al volver al coche se vió en el retrovisor….Resulta que en ningún momento me había borrado la frente (no es que me haya alegrado, pero en casa a todos les pareció gracioso xd))

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Igual unos rulillos con la moto por ahí. brum brum

PREGUNTA DEL DÍA: ¿Cuántos días crees que va a durar el confinamiento? en total 55 días de confinamiento.

Foto del día 10: Aquí nuestra humilde e improvisada calçotada:)