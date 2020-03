Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Más a tope aún hoy. Un poco desbordado pero muy motivado.

¿Te has duchado? Si

¿Has salido de casa? Hoy (por fin) me ha tocado salir a reponer provisiones. He visitado al majete de nuestro carnicero ecológico, a la panadería Mayer, al verdulero de al lado de casa y al súper (el cual lleva más de una semana sin una sola botella de vino).

Pelis o series que has visto: Dave. Qué risa, joder.

Canciones o grupos que has escuchado: Hoy solo esto de J Dilla mientras iba por calle

Comida casera… Ensalada verde clasicona con cordero a la plancha (picada de ajo y perejil, clásico). Y de cena voy a preparar lomo estofado con piquillos, huevo y tomate. Hoy muy old school todo.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Una nueva tipo súper versátil (imprescindible si eres grafista):

Me ha cabreado: Nada. Fight me.

Me ha alegrado: La respuesta que ha recibido mi chica al lanzar sus productos al mercado durante estos días difíciles. Cálida y enternecedora.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Ir a trabajar a la oficina de BCN Més para trabajar en el número de Abril y su tranquilizador color azul (que este año no veremos). Comerse una hamburguesa en el De Paula con vosotros. No sé, veros las caras, os echo de menos.

PREGUNTA DEL DÍA: ¿Cuántos días crees que va a durar el confinamiento? 52

Foto del día 10: El mensaje que hemos mandado Mellow Sheng.