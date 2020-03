Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Yesss

¿Te has duchado? Sí. Me ha pegado por hacer ejercicio cada día y al sudar, uno se tiene que duchar.

¿Has salido de casa? Nooo

Pelis o series que has visto: Sigo viendo You, la de las drogas y hoy voy a ver alguna de Disney + ya que he empezado el período de prueba gratis durante una semana. Ojo la serie de High School Musical

Canciones o grupos que has escuchado: Playlist de Spotify Fiesta Indie y los podcasts de Corona Diaries.

Comida casera… Mi madre ha hecho fideuà y allioli. Por la tarde, he hecho pancakes con nutella y plátano para recuperar las calorías perdidas esta mañana haciendo ejercicio.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Hacía días y meses que no escuchaba nada sobre Rosalía. Ahí va: Rosalía lanza por sorpresa una nueva canción, ‘Dolerme’.

Me ha cabreado: No sé hacer mayonesa casera y me cabrea. Y mucho. He mirado tutoriales en Youtube, mi madre me lo ha explicado por activa y por pasiva, pero después me pongo manos a la obra y termina siendo un aguachirri. No lo entiendo. ¿Qué van a comer mis hijos? ¿Mayonesa del Mercadona? ¿Ligeresa? Espero que algún día resuelva mi incapacidad para hacer una buena mayo casera.

Me ha alegrado: Hoy me he puesto a hablar con todas las personas que me importan y aún no había hablado con ellas. Y están bien.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Lo mismo de cada día y además, estaría preparándome la presentación de mi TFG para el viernes.

PREGUNTA DEL DÍA: ¿Cuántos días crees que va a durar el confinamiento? 70 días

Foto del día 10: Josemari (mi padre) tiene hasta el día 5 para que le den etiquetas en el Esclat y así conseguirá unos tuppers de cristal. ¿Lo conseguirá?