Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Menos y menos. Duerme mucho.

¿Te has duchado? Ayer, sí. ¿A qué estáis orgullosos de mi?

¿Has salido de casa? No. La puñetera compra de hace un par de días ya fue suficiente.

Pelis o series que has visto: Acabamos ayer la segunda temporada de Yellowstone. Y (#spoiler) ¡Kevin Costner sigue vivo!

Canciones o grupos que has escuchado: Esto

Comida casera… Ayer no hice nada, la verdad. Lena sí, mira su encuesta. No sé que me pasó, pero el día se me ha pasado volando y sin hacer reeeesssss.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Ja està en marxa l’Oficina Tributària d’Atenció i Assessorament Fiscal per a la Ciutadania i Empreses per ajudar en la realització dels tràmits relatius als tributs i informar dels ajuts que s’acabaran oferint des de totes les administracions. De moment s’atén només via correu electrònic👉🏽 imh_oficina_tributaria@bcn.cat Han reforçat l’assessorament laboral i han creat un web i una línia telefònica d’atenció a la ciutadania i a les empreses 900 533 175 de 9h a 18h, de dilluns a divendres. Website.

Me ha cabreado: My entire seed-starting plan (planter plan) se ha ido al carajo por coronavirus y las bajas temperaturas.

Me ha alegrado: Los rábanos crecerían en Chernobyl, creo. Así que rábanos, everybody all the time.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Dimarts, dimarts. Hubiera sido un día normal en la oficina creo. Paula estaría sentada ENCIMA de la estufa y Luján y yo con frío en el lado nuestro. Ah y estaríamos cerrando una edición de abril, algo que no va a pasar por primera vez en muchos años. Muchos.

PREGUNTA DEL DÍA: ¿Cuántos días crees que va a durar el confinamiento? JODER. ¿Una mariscada? Thanks, Gemma. Creo que estaremos en confinamiento total y oficial hasta el 15 de Mayo. Si gano ¿quién me invita a qué? Y no me digas Isabel Coixet 🤮. INFO para el lector: el miembro del equipo de BCNMés que acierte el día exacto gana una mariscada pagada by Joe.

Foto del día 10: A partir de hoy, por lo que me han dicho, empiezan a mover una campaña parecida en la Área Metropolitana de Barcelona. Y hace falta ya, porque según un fuente, las llamadas a servicios sociales para denunciar maltrato han bajado dramáticamente con el confinamiento.