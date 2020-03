Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Sí, mucho en el futuro y poco en el presente.

¿Te has duchado? ¡Sí, y me he lavado el pelo también! Gran día de limpieza :)

¿Has salido de casa? No

Pelis o series que has visto: Hemos terminado Yellowstone. El cowboy taciturno es el papel perfecto para Costner. 4 de 5 estrellas.

Canciones o grupos que has escuchado: Con el internete bastante débil aquí, o trabajas o escuchas música. He trabajado.

Comida casera… Hace un par de días cociné peras al vino sin saber cómo comérmelas. Hoy las hemos combinado con helado de vainilla y arroz con leche que sobraba. El sabor resultante: muy mediocre.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Bee Wilson on ultra-processed foods.

Me ha cabreado: Que tengo agujetas de hacer 20 min de yoga.

Me ha alegrado: El proyecto de Die Brüder en Hamburgo.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Seguir con la producción de la edición de abril sobre el futuro de los teatros en Barcelona. Buscar un regalo para mi amigo Thomas que cumple 40 este finde.

PREGUNTA DEL DÍA: ¿Cuántos días crees que va a durar el confinamiento? 40

Foto del día 10: