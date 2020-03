Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

How’s that brain of yours? Still thinking things? Bastante bien. Siempre teniendo en cuenta que hoy (por definición) es el día después de ayer

¿Te has duchado? Sí

¿Has salido de casa? No

Pelis o series que has visto: Ains, es que no veo cosas. Bueno, empecé la última temporada de Peaky Blinders hace unos días y hoy seguiré

Canciones o grupos que has escuchado: Pues he escuchado música de Creta (una de mis frikadas).

Comida casera… Ensalada de arroz, espinacas y mil cosas que he encontrado en la nevera

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Esto

Me ha cabreado: La puta compra online que he conseguido hacer 24h después

Me ha alegrado: Una llamada a 3 con Austin y Rory (el cabrón de Rory ha estado haciendo flexiones y abdominales mientras hablábamos; yo me habría ahogado en el segundo 2)

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Estaría haciendo la maleta porque mañana me habría ido a Viena

PREGUNTA DEL DÍA: ¿Cuántos días crees que va a durar el confinamiento? Días totales: 47

Foto del día 10: Después de 5 horas (y no es un modo de hablar, es literal, desde las 9am hasta las 14:30) he conseguido entrar, empezar a hacer la compra, y 20 minutos después la página me ha echado y me ha vuelto a poner en cola. Gracias, Carrefour.