Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? ✌️

¿Te has duchado? yep

¿Has salido de casa? Princess y después lavarle las patitas…

Pelis o series que has visto: Avui res nou

Canciones o grupos que has escuchado: Cariño en concierto

Comida casera… He comido lentejasssss pero de mi madre

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Esto vale?

Me ha cabreado: Ressss

Me ha alegrado: conseguir hacer a mano una mascarilla de tela

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? No podría haber repetido lentejas…

PREGUNTA DEL DÍA: ¿Cuántos días crees que va a durar el confinamiento? 45 días

Foto del día 10: He cosido una mascarilla colegui