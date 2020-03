Conocidxs con coronavirus: 4

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Tengo el cerebro frito de editar tantos audios de whatsapp.

¿Te has duchado? YASSSSSSS BITCH

¿Has salido de casa? NEINNN

Pelis o series que has visto: TODAS LAS PELIS DE AVENGERS, por eso tengo el cerebro frito también. Y also Crims es que es la ostia

Canciones o grupos que has escuchado: kendrick always 💜 Foster the people & casi todas las canciones de Joe Hisaishi

Comida casera… Podéis quitarme ya esta pregunta?

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Nothing, que no es “nada” jejjejejjejejjjeejejejejejejejjejejeje

Me ha cabreado: Vídeos de pulisia liándola y, como siempre, peña que va de poli (porque no hay suficientes) animando a los polis y abucheando a gente que va por la calle. STOP

Me ha alegrado: Nada en especial, pequeñas cosillas

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Nunca me habían dado tantas últimas oportunidades. Odio los martes la verdad, me despierto odiando y me duermo odiando. ¿Soy una hater? Sí. ¿Los martes son una mierda? Efectivamente, así que no ayudan mucho. Voto por martes de confinamiento a partir de ahora.

PREGUNTA DEL DÍA: ¿Cuántos días crees que va a durar el confinamiento? Pinta mal si nos fijamos en los otros países. No sé ni cuántos días llevamos y no quiero saber cuántos quedan así que voy a decir que dura hasta la primera semana de mayo.

Foto del día 10: No tengo ni fotos ni vídeos hoy SORRY