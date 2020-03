Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

How’s that brain of yours? Still thinking things? Bastante tiovivo, primera bronca del Corona, pero no hay nada que unos Doritos no arreglen.

¿Te has duchado? Sip

¿Has salido de casa? Nop

Pelis o series que has visto: Madam C. J. Walker “Netflix”

Canciones o grupos que has escuchado: Green Day

Comida casera… Again lasaña de carne con calabacín y para cenar patata y bajoca

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Pep Guardiola dona un millón de euros para la lucha contra el coronavirus.

Me ha cabreado: Mi novia

Me ha alegrado: Mi novia

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Port Aventura…..

PREGUNTA DEL DÍA: ¿Cuántos días crees que va a durar el confinamiento? 2 meses….

Foto del día 10: nahhh…..