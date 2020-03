Conocidxs con coronavirus: 5

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Empezando a coger una rutina sana.

¿Te has duchado? Si

¿Has salido de casa? No

Pelis o series que has visto: Hogar de Netflix

Canciones o grupos que has escuchado: Sigo con recomendaciones de Black Metal. Neige, antes de montar Alcest,tenía este proyecto -> Mortifera – Vastiia Tenebrd Mortifera. Muy de estos tiempos que corren

Comida casera… Puré de calabacín y pollo con pesto

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Bill Rieflin, baterista de Ministry, King Crimson y R.E.M., muere a los 59 años

Me ha cabreado: Nada

Me ha alegrado: He pasado la tarde con mi abuelo (con sus respectivas medidas de seguridad) y me ha estado contando sus batallitas joviales.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? birras anyone?

Foto del día 11: El juego de Masterchef Junior es bastante aburrido porqué solo sé perder.