Conocidxs con coronavirus: 8

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Things. Hings. Ings. Ngs. Gs. S. .

¿Te has duchado? just a minute ago. Cabeza incluida.

¿Has salido de casa? Sí, a la farmacia un par de veces (gasas para Aida, colirio para Tilde) y al super a comprar good stuff para cocinar. Y papel de wc.

Pelis o series que has visto: Hemos acabado Marvelous Ms Maisel (yo a la había visto pero mi pareja no lo sabe…)

Canciones o grupos que has escuchado: Sigo con mi dieta de podcasting a saco, incluidos los de BCN Més ;)

Comida casera… I have step up my cooking game. Ayer hice albóndigas con calamares encebollados y una súperensalada César (homemade sauce included)

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Se ha muerto Uderzo :(

Me ha cabreado: Que incluso ahora los políticos no dejen de echarse mierda y agitar banderitas. Me harta todo esto.

Me ha alegrado: He empezado a jugar a Disco Elysium. Juegasssso.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Estaría acabando de pulir los detalles de la edición, estrujándome el cerebro para pensar punch lines y buenos chistes para los textos.

Foto del día 11: Una captura de pantalla de Disco Elysium. En serio, mola mucho.