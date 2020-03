Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Yes, still thinking, mostly in loops, often about the same thing. So yeah, thinking, but bored.

¿Te has duchado? Not yesterday.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: Pasamos de Yellowstone a Better Call Saul. That being said, se me ha ocurrido aprovechar del confinamiento para ver una serie muy mítica que nunca he visto: The Wire. Thoughts?

Canciones o grupos que has escuchado: Habeis escuchado los Corona Diary? Recomendable.

Comida casera… Acabé con la bolsa de totopos que abrí hace un par de días. Mi pareja hizo unos gnocchi con una salsa cremosa. Hay pocos platos que te llenan como el gnocchi.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: No habéis echado a Paula desde hace días. Es hora que aprende que sus acciones tienen consecuencias. ¡Me niego!

Me ha cabreado: No entender nada. Cada día una nueva noticia que no tiene sentido. Un nuevo pico en fechas muy distintas a otros picos. Niveles de contagio que no tienen sentido dado los pasos tomados con más antelación.

Me ha alegrado: Creo que duermo 10 horas/día. Hoy 11.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Regañar a Paula en persona (see question 10).

Foto del día 11: As you can see, I’m at my finest!