Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? N-I-A-R-B

¿Te has duchado? Nope. Did a deep clean yesterday.

¿Has salido de casa? Hace un mogollón de frío aquí pero sí, para buscar laurel que estoy cocinando otro caldo.

Pelis o series que has visto: De realmente recomendable no tengo nada. He visto Along Came a Spider (2001) con Morgen Freeman. Meh.

Canciones o grupos que has escuchado: Stereo Total’s Relax Baby be Cool and Daft Punk’s Contact ON REPEAT

Comida casera… Caldo de pollo (#3) – calienta cuerpo y corazón.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Es corona, sorry, pero esperanzador. 👉Esto👈 ¿¿Vamos a Suecia todos??

Me ha cabreado: No tener firma digital y llevar muy mal todos los temas burocráticos. Me estresan a pesar de la crisis profunda que estamos viviendo. What’s wrong with me?

Me ha alegrado: Oscar. Oscar es una manta peluda. Oscar + caldo de pollo = happiness.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Still closing that April issue. Starting to proof pages. Getting a whatsapp from Angel who’d be sitting across the room at 13:30h with the words: hungry? de paula?

Fotos del día 11: Lena manda a su amiga (madre soltera) la primera foto para preguntarle qué tal los peques. Y su amiga le responde con la 2a foto.