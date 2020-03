Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Sí, me encuentro bien.

¿Te has duchado? Sí

¿Has salido de casa? No

Pelis o series que has visto: Detrás del instante: serie documental sobre fotoperiodistas españoles. Muy top

Canciones o grupos que has escuchado: La nueva canción de Pearl Jam que ha salido hoy.

Comida casera… He tirado de la despensa de Argovejo: lomo adobado pasado por la sartén y ensalada

Noticias que no deberían pasar desapercibidas:

Me ha cabreado: Seguir sin poder conectar el proyector al mac sin cables

Me ha alegrado: Voy haciendo pequeñas cosas que tenía pendientes

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Habría ido a Viena para un evento

Foto del día 11: He vuelto a conectar el proyector (aunque haya tenido que ser con cable)