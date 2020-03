Conocidxs con coronavirus: 4

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Thinkin bout u BCN Més

¿Te has duchado? Yasss

¿Has salido de casa? Un poquillo a sacar la basura y tal

Pelis o series que has visto: El Caso Slevin por milésima vez

Canciones o grupos que has escuchado: TODA LA BANDA SONORA DE GUARDIANES DE LA GALAXIA

Comida casera… No voy a publicar una receta en mi vida huliooooo. Hoy me he marcado un arroz con tomate increíble. Podéis llamarme chef cuando queráis

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Casi todo lo que veo/leo es sobre el corona, y lo que no, no es suficientemente relevante. Por otro lado, creo que están surgiendo noticias muy interesante que antes ni siquiera eran consideradas noticias (muchos mmcc por no decir todos siguen sin considerarlas). Problemáticas que, aunque han existido siempre, ahora se consideran de importancia dadas las corcunstancias. Creo que me estoy explicando com el culo pero sus dejo un link a ver.

Me ha cabreado: Lo anterior

Me ha alegrado: La banda sonora de guardianes de la galaxia ¿HOLA???? Y a quién no

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Estoy replanteando mi vida gracias a esta pregunta. No sé qué hubiera hecho, lo que tengo claro es que si pudiera me iría a dar una excursión por la montaña. Me apetece muchísimo.

Foto del día 11: El podcast de Jordi Gabaldà es la oooostia lo mejor