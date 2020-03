Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Hoy bastante Port Aventura la verdad…

¿Te has duchado? sip, por la mañana

¿Has salido de casa? no, con esta lluvia…..

Pelis o series que has visto: Madam C. J. Walker

Canciones o grupos que has escuchado: Lamiak, grupo vasco

Comida casera… Crema de verduras, croquetas y calamares con shiitake, salsa de tomate y coliroz

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: 👉Esto👈

Me ha cabreado: El tiempo

Me ha alegrado: Las croquetas….

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Trabajar a tope.