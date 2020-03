Conocidxs con coronavirus: 5

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Sí, it’s still working.

¿Te has duchado? Sii

¿Has salido de casa? Nooo

Pelis o series que has visto: Ya que está en el top 10 de Netflix y también la he visto recomendada por aquí, empecé a ver Flu. Y durante el día Rick and Morty nonstop.

Canciones o grupos que has escuchado: Hoy he estado jugando al juego de adivinar canciones con esta playlist. Te pones los auriculares y haciendo nanananananan ninininini, la otra persona tiene que adivinar la canción. Parece fácil pero no lo es.

Comida casera… Risotto de setas. Y me ha salido bastante bien. Solo necesitas caldo de verdura, setas variadas, arroz, parmesano, cebolla, sal y pimienta. Y tiempo, muuucho tiempo, y un buen brazo para estar removiendo durante 20 mins. Y te aseguras un triunfo cocinil.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Muy dificil encontrar algo no-coronal. Pero China va a cerrar fronteras a la mayoría de los extranjeros.

Me ha cabreado: No poder hacer un arreglo a la ventana de mi habitación. Lo que pasa es que no tiene persianas y entra toooooda la luz a primera hora de la mañana.

Me ha alegrado: Haber ganado al juego este de acertar canciones.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Prácticas, rehab y brum brum con la moto hasta casa. Pd: hace muchos días que no toco a mi amor – la moto 😩

Foto del día 12: I’m super smart y me estaba haciendo un café sin haber puesto la taza. ADÉU a 2 euros de una cápsula Nespresso.