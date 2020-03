Conocidxs con coronavirus: 3

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Hoy me he enterado que una buena amiga y sus padres mayores están con Covid… así que regular.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: Hemos acabado la T1 de My Brilliant Friend, nos ha encantado. La historia de dos niñas en un barrio pobre de Nápoles de los años 50. Preciosa.

Canciones o grupos que has escuchado: Este cover de Grimes que es la caña

Comida casera… Vichyssoise con tostada y restos de ayer. Y hemos preparado una sopa de pollo con especias chinas para la familia de mi amiga enferma. Mañana la mandamos a su casa.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Lo siento pero hoy NADA.

Me ha cabreado: Descubrir lo saturado que está el 061, que ignora hasta llamadas de gente al límite de la muerte…

Me ha alegrado: 👉 Esto 👈

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Birrear con un amigo en Sant Antoni.

Foto o vídeo del día 12: Escuchad al gambón.